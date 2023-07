Sommer 2023: Was Reisenden zugemutet wird

Plötzlich steht man in Socken oder barfuß da

Vor all dem gilt es noch die Sicherheitsschleusen zu bewältigen: Immerhin ein gutes Gefühl, denn die Sicherheit der Passagiere muss an erster Stelle stehen, dafür verzichtet man auch schon einmal auf die bewehrte Sonnencreme, wenn man die 150 Millilitergrenze übersehen hat, auch eine Ganzkörperdurchleuchtung nimmt man hin. Nicht so angenehm ist es, im Sommer plötzlich in Socken oder gar barfuß dazustehen, wenn man die Schuhe abgeben muss. Wenn allerdings der Metalldetektor vom gestrengen Sicherheitsmann zu nahe an der Stahlbetonmauer permanent ausschlägt, obwohl man sich Schlüssel, Uhren, Gürtel, etc. längst entledigt hat, stößt dies auf Unverständnis.