Steirische Hochzeits-Expertin sagte endlich „Ja“

Als Beziehungsexpertin bei der TV-Serie „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist Psychologin Sandra Köhldorfer einem Millionenpublikum bekannt geworden. Mit Rat und Tat steht sie da bereits seit 2014 den Heiratswilligen zur Seite. Nun hat sie auch selbst den Schritt vor den Traualtar gewagt.