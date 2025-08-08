Steirische Hochzeits-Expertin sagte endlich „Ja“

Die steirische TV-Psychologin und Beziehungsexpertin Sandra Köhldorfer heiratete am Freitag in Graz ihren Ryan. Ein wahrlich magischer Tag.
Als Beziehungsexpertin bei der TV-Serie „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist Psychologin Sandra Köhldorfer einem Millionenpublikum bekannt geworden. Mit Rat und Tat steht sie da bereits seit 2014 den Heiratswilligen zur Seite. Nun hat sie auch selbst den Schritt vor den Traualtar gewagt.
Am Grazer Schloßberg gab sie am Freitag Ryan Bank das Jawort. In einem Lokal im Herzen der Murmetropole hat sie den US-Amerikaner einst auch kennengelernt. Im Finale der neunten Staffel der TV-Show machte er ihr dann den langersehnten Antrag. Perfekt gemacht hat das Glück Anfang des Jahres ja schon Töchterchen Kaia.
Am Freitag wurde dies mit der Heirat offiziell besiegelt. Zuerst gab’s die Trauung in der Sky Bar, anschließend wurde im Biergarten aufs neue Glück angestoßen. „Ein magischer Tag, genau so haben wir es uns gewünscht“, lächelte die gebürtige Oststeirerin.
Evelyn Burdecki brachte TV-Team für eigene Serie
Bei den Gastgebern Herti Grossauer-Widakovich und Christof Widakovich blieben bei der illustren wie internationalen Gästeschar keine Wünsche offen. Auch der deutsche TV-Star Evelyn Burdecki ließ sich den großen Tag seiner Freundin nicht entgehen und brachte gleich ein TV-Team für die neue Sky-Serie mit.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.