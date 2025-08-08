Vorteilswelt
Am Grazer Schloßberg

Steirische Hochzeits-Expertin sagte endlich „Ja“

Steiermark
08.08.2025 18:00
An ihrem großen Freudentag wurden Sandra Köhldorfer und Ryan Bank von Freunden und Familie ...
An ihrem großen Freudentag wurden Sandra Köhldorfer und Ryan Bank von Freunden und Familie gefeiert.(Bild: Jauschowetz Christian)

Die steirische TV-Psychologin und Beziehungsexpertin Sandra Köhldorfer heiratete am Freitag in Graz ihren Ryan. Ein wahrlich magischer Tag.

0 Kommentare

Als Beziehungsexpertin bei der TV-Serie „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist Psychologin Sandra Köhldorfer einem Millionenpublikum bekannt geworden. Mit Rat und Tat steht sie da bereits seit 2014 den Heiratswilligen zur Seite. Nun hat sie auch selbst den Schritt vor den Traualtar gewagt.

Am Grazer Schloßberg gab sie am Freitag Ryan Bank das Jawort. In einem Lokal im Herzen der Murmetropole hat sie den US-Amerikaner einst auch kennengelernt. Im Finale der neunten Staffel der TV-Show machte er ihr dann den langersehnten Antrag. Perfekt gemacht hat das Glück Anfang des Jahres ja schon Töchterchen Kaia.

Am Freitag wurde dies mit der Heirat offiziell besiegelt. Zuerst gab’s die Trauung in der Sky Bar, anschließend wurde im Biergarten aufs neue Glück angestoßen. „Ein magischer Tag, genau so haben wir es uns gewünscht“, lächelte die gebürtige Oststeirerin.

Evelyn Burdecki brachte TV-Team für eigene Serie
Bei den Gastgebern Herti Grossauer-Widakovich und Christof Widakovich blieben bei der illustren wie internationalen Gästeschar keine Wünsche offen. Auch der deutsche TV-Star Evelyn Burdecki ließ sich den großen Tag seiner Freundin nicht entgehen und brachte gleich ein TV-Team für die neue Sky-Serie mit.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
