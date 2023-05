Flug annulliert! Was Ihnen als Passagier zusteht

Startbereit wartete nicht nur Familie G. letzten Oktober am Flughafen Wien auf den Frühflug mit Austrian Airlines nach Venedig. Kurz vor dem Einsteigen, bereits am Gate, erfolgte dann die Absage. Am Serviceschalter bot man den vier Reisenden einen Alternativflug für den späten Nachmittag über Frankfurt an. Schon da hätte die Fluglinie anders reagieren müssen. Was Fluggästen in einem solchen Fall zusteht, erklärt die Ombudsfrau gemeinsam mit der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf).