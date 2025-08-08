Pleitenrekord schreckt junge Gründer nicht ab

Trotz globaler Krisen und hoher Unsicherheiten entscheiden sich mehr Menschen, Unternehmer zu werden. Im ersten Halbjahr verzeichnete die österreichische Wirtschaft 21.128 Gründungen, ein Plus von 9,5 Prozent zum Vorjahr. Besonders unter jungen Menschen und Frauen gibt es immer mehr Selbstständige.
„Österreich ist nicht das Land, in dem man nur von einer besseren Zukunft träumt. Es ist das Land, in dem Träume verwirklicht werden“, strahlt Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer. Und das trotz schwieriger Rahmenbedingungen, offenbar birgt jede Krise auch Chancen.
Mehr Gründungen als in den Vorjahren
Der Wert ist damit auch im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher. 2020 brachen Gründungen wegen der Pandemie auf knapp 16.000 ein und schwankten dann. Nun ist wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (siehe Grafik).
Vor allem junge Menschen wagen öfter den Weg in die Selbstständigkeit. Hauptmotiv ist mehr Flexibilität. Zudem geben ebenfalls rund 70 Prozent an, gerne „der eigene Chef zu sein.“ Aber auch das Geld spielt eine Rolle: Gut 60 Prozent wollen ihr Einkommen steigern und geben das als Grund an.
Fast hinter jeder zweiten Firma steckt eine Frau
Auch Frauen gründen mehr Unternehmen. Fast jedes zweite Unternehmen gründet bereits eine Frau (45,4 Prozent). Bei den Branchen liegen wiederum laut Wirtschaftskammer „zukunftsorientierte Branchen“ vorne, etwa Unternehmensberatung, IT sowie Onlinehandel und Marketing.
Laut Mahrer wären aber gesamt sogar noch mehr Gründungen drinnen. „Damit diese Gründerwelle kein Zwischenhoch bleibt, brauchen wir mutige Schritte, wie eine digitale Vereinfachung beim Gründungsprozess, höhere Gewinnfreibeträge und mehr Freiräume für Innovation.“
„Dachfonds“ für privates Kapital
Konkret kann sich Mahrer einen Dachfonds zur Aktivierung privaten Kapitals vorstellen. „Je unternehmerischer das Land, desto stärker sind unsere Regionen, desto sicherer sind unsere Arbeitsplätze und desto größer sind unsere Chancen für die nächsten Generationen.“
