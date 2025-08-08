Pleitenrekord schreckt junge Gründer nicht ab

Vor allem junge Menschen wagen öfter den Weg in die Selbstständigkeit. Hauptmotiv ist mehr Flexibilität. Zudem geben ebenfalls rund 70 Prozent an, gerne „der eigene Chef zu sein.“ Aber auch das Geld spielt eine Rolle: Gut 60 Prozent wollen ihr Einkommen steigern und geben das als Grund an.