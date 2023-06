Wildcampen: Mit diesen Strafen müssen Sie rechnen

Stehenbleiben, wo man gerade will, grillen, wenn man gerade Hunger hat, übernachten, wo es einem gerade gefällt: Ja, ein Wohnwagen, ein Zelt, ein Caravan und Co. vermitteln einem ein Gefühl völliger Freiheit. Doch diese ist begrenzt: Sein Fahrgerät einfach irgendwo abstellen und sich dort niederzulassen, ist nämlich verboten - und zwar nicht nur in Österreich. Wir haben die Lage in Europa für Sie gecheckt - und Alternativen.