Nach Kuna-Aus: 40 Euro fürs Parken in Kroatien

Butter für 4,50 Euro, Pizza für 18 Euro und Parken für 40 Euro - was sich anhört wie Luxusurlaub in der teuren Schweiz, spielt sich eigentlich in einem bisher günstigen Urlaubsland ab: In Kroatien schießen die Preise seit der Euro-Einführung in unbekannte Höhen. Lesen Sie, was teurer wird und wie viel Sie wofür blechen müssen - und machen Sie bei unserer Umfrage mit.