So weit kommen Sie mit 3000 Euro Urlaubsbudget

Die Ausgangsposition: Eine vierköpfige Familie - zwei Eltern, zwei Kinder - will einen zweiwöchigen Urlaub buchen. Da die Kinder (sieben und zehn Jahre alt) schulpflichtig sind, fällt die Reise in die Sommerferien: von 24. Juli bis 6. August. Im selben Zeitraum möchte ein Pärchen seinen großen Jahresurlaub verbringen. Wir spielen mehrere Szenarien durch: Wie viel sie für Pauschal- bzw. selbst gebuchte Reisen ausgeben, ob fliegen oder fahren günstiger ist, wie lange sie bleiben können, wie weit sie kommen, was sie unternehmen können - all das haben wir herausgefunden.