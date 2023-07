Frankreichs Behörden untersagen Demonstrationen

Am Samstagabend sollen in Frankreich ungefähr 45.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es vielerorts zu Plünderungen, Gewalt und Brandanschlägen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten zündeten unter anderem Fahrzeuge und Gebäude an. 79 Sicherheitskräfte wurden laut vorläufigen Zahlen des Innenministeriums verletzt. Vor allem in Lyon und Marseille spitzte sich die Lage zu.