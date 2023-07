Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

In Frankreich kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu heftigen Ausschreitungen, nachdem am Dienstagabend ein 17-jähriger Jugendlicher nordafrikanischer Herkunft in Nanterre bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen wurde. Am Samstag sollte der Jugendliche in Nanterre beerdigt werden. In der Nacht auf Samstag wurden 79 Polizisten verletzt und knapp 1000 Menschen festgenommen.