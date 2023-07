„Süße Bausteine“ unterstützen Kirchenrenovierung

Die „süßen Bausteine“ mit einem Durchmesser von 10 cm kosten fünf Euro pro Stück und können in seinem Geschäft erworben werden. 1,50 Euro gehen pro Keks an die Kirchenrenovierung. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung. Außerdem schmecken sie wirklich himmlisch“, so Pfarrer Karl Schlögl und Pfarrgemeinderat Siegfried Haas.