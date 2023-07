So viele Tiroler sind im Besitz einer Schusswaffe

In Tirol besitzen 3,3 Prozent der Bevölkerung eine oder mehrere Schusswaffen. In absoluten Zahlen kommen auf 25.784 registrierte Besitzer 98.578 Waffen. „Die meisten davon sind Sportler und Jäger“, erklärt Polizeipressesprecher Stefan Eder. Konkret fallen etwa 71.000 Schusswaffen unter die Kategorie C und damit unter Jagdwaffen.