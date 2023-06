Angst um Kleingarten-Idylle in Stadtkernnähe

Leerstehende Kleingärten, obwohl es Interessenten gibt: Die SPÖ in Gmünd befürchtet, dass die Stadtführung das zentrumsnahe Naturareal verbauen will. Will man dort sogar spekulieren? Darauf weisen gleich mehrere Indizien hin, fürchtet SPÖ-Stadtrat Thomas Miksch. Wie die Stadtchefin reagiert, warum der Vize antwortet und was der darauf antwortet.