Land zahlt Top-Gehälter: Rekord-Andrang bei Ärzten

Interesse ist groß

Weitere 34 Ärzte haben einen Vertrag unterschrieben und werden demnächst ihren Dienst in einem Spital antreten. Davon sind 13 fertige Fachärzte, zehn stehen in der Ausbildung zum Facharzt oder zum Allgemeinmediziner, elf beginnen ihre Basisausbildung nach dem Doktorat. Darüber hinaus haben mehr als 20 weitere Mediziner ernsthaftes Interesse an einer Karriere im Burgenland. Bei der Gesundheit Burgenland ist man zuversichtlich, dass die offenen Ärztestellen in den landeseigenen Kliniken bis Jahresende besetzt werden können.