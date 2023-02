Zieht Doskozil Ärzte aus ganz Österreich ab?

Bundesländer fürchten „Gehaltswettlauf“

Auch in anderen Bundesländern fürchtet man nun einen „Gehaltswettlauf“. So gab Gerhard Posch, Vizepräsident der Ärztekammer Steiermark, zu bedenken: „Es ist schlichtweg so, dass das Land Steiermark und die KAGes einem jungen Facharzt beantworten werden müssen, warum er in Hartberg oder Fürstenfeld arbeiten soll, wenn er in Oberwart oder Güssing fast das Doppelte verdient für dieselbe Arbeit.“