Das wird Kias Modelloffensive der nächsten Jahre

Es folgen EV5, EV3 und EV4

Welche Ziffer auf die 9 folgt, darüber gehen die Spekulationen im Netz weit auseinander. In China hat Kia im April die Studie EV5 gezeigt. Das Mittelklasse-SUV, im Design fast ein geschrumpfter EV9, dürfte in seinen Abmessungen nahe am Sportage liegen. Diesen gibt es bislang nicht in einer vollelektrischen Variante. Technisch wird der EV5 aller Voraussicht nach ebenfalls auf der E-GMP basieren. Fraglich, ob Kia es in diesem Segment aus Kostengründen bei 800 Volt belässt.