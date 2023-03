Kia EV9: So wird das kantige Elektro-Flaggschiff

Mit den ersten Bildern seines neuen Elektro-Topmodells will Kia auf die für Ende März angesetzte Weltpremiere des großen SUV einstimmen. Der EV9 orientiert sich in der Serienversion eng an der Ende 2021 präsentierten Studie, grenzt sich mit der kantigen Karosserie deutlich vom kleineren und sportlicher positionierten Schwestermodell EV6 ab.