Mercedes integriert ChatGPT ins Auto-Bediensystem

Für die Einbindung von ChatGPT in MBUX müssen Kunden nicht viel tun. „Hey Mercedes, I want to join the beta programme“ - umgehend wird die Zusatzsoftware per Funknetz-Internetanbindung aufgespielt. Bereits die bisher in MBUX hinterlegte Sprachsteuerung zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus und erlaubt Fragen zur Umgebung oder die Steuerung von Smart-Home-Funktionen.