Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kontinental-Champions

Finalissima-Duell Spanien – Argentinien in Katar!

Fußball International
18.12.2025 17:12
Spanien gegen Argentinien – das könnte auch zum Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi ...
Spanien gegen Argentinien – das könnte auch zum Duell zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi werden …(Bild: AFP/LUIS ROBAYO, FRANCK FIFE)

Der frühere WM-Gastgeber Katar richtet im kommenden Jahr die Finalissima zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien aus!

0 Kommentare

Die vierte Auflage des interkontinentalen Prestige-Events findet am 27. März (19 Uhr MEZ) im Lusail Stadium statt. Das gab die Europäische Fußball-Union bekannt. Bei dem gemeinsam von der UEFA und dem südamerikanischen Dachverband CONMEBOL organisierten Wettbewerb treten die beiden aktuellen Kontinental-Champions gegeneinander an.

Die Premiere 1985 gewann Frankreich
Das Duell wurde bisher dreimal in unregelmäßigen Abständen ausgetragen: Argentinien konnte bereits zweimal (1993 und 2022) triumphieren, die Premiere 1985 gewann Frankreich.

An das Lusail Stadium haben die Argentinier sehr gute Erinnerungen, hier kürten sich Lionel Messi und Co. vor drei Jahren im Endspiel gegen Frankreich zum Weltmeister. Später gewann Argentinien auch die Copa America durch einen Final-Sieg gegen Kolumbien. Spanien triumphierte bei der EM 2024 in Deutschland dank eines Final-Siegs gegen England.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
168.779 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.556 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
91.768 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Fußball International
Kontinental-Champions
Finalissima-Duell Spanien – Argentinien in Katar!
Conference League
Ab 21 Uhr: Kommt Crystal Palace ins Achtelfinale?
Europacup-Woche
So sehen sie Rapid vs. Zrinjski Mostar live im TV
Conference League
Zrinjski Mostar gegen SK Rapid – ab 21 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Rekord-Österreicher
Solche Werte kann kein anderer Legionär vorweisen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf