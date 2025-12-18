Finalissima-Duell Spanien – Argentinien in Katar!

An das Lusail Stadium haben die Argentinier sehr gute Erinnerungen, hier kürten sich Lionel Messi und Co. vor drei Jahren im Endspiel gegen Frankreich zum Weltmeister. Später gewann Argentinien auch die Copa America durch einen Final-Sieg gegen Kolumbien. Spanien triumphierte bei der EM 2024 in Deutschland dank eines Final-Siegs gegen England.