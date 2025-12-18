Tödlicher Bus-Unfall: 36 Sekunden nicht reagiert



Warum hat er damals das Tempo nicht reduziert? „Die meisten Passagiere schliefen, ich wollte nicht allzu stark bremsen.“ Dazu ergänzte er, dass er geblendet worden sei und die Schilder nicht registriert habe. Nicht möglich, erwiderte Unfall-Experte und Gutachter Gerhard Kronreif: „Der Angeklagte hat 36 Sekunden lang überhaupt nicht reagiert. Erst als die Baustelle erkennbar war, kam es zur Vollbremsung.“ Bis dahin war der Bus konstant mit Tempo 100 unterwegs. Bei der Baustelle war nur 60 km/h erlaubt. „Es ist bemerkenswert, wie lange er die Tafeln nicht gesehen oder ignoriert hat.“ Kronreif regte sogar eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit an.