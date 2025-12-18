Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arbeiterkammer warnt:

Schockanrufe von falschen Ärzten zu Weihnachten

Tirol
18.12.2025 17:00
Trotz ständiger Warnungen fallen viele auf Betrüger hinein.
Trotz ständiger Warnungen fallen viele auf Betrüger hinein.(Bild: APA/Jan-Philipp Strobel)

Die Arbeiterkammer warnt aktuell vor altbekannten Telefon-Tricks mit vorgetäuschten Krankheiten oder Unfällen. Kriminelle setzen ihre Opfer dabei gezielt unter Druck. Seien Sie speziell in der Adventzeit vorsichtig!

0 Kommentare

Gerade in der oft hektischen Vorweihnachtszeit schlagen Betrüger besonders gerne zu. Das wissen auch die Konsumentenschützer der AK. Sie warnen daher aktuell vor besonders hinterhältigen Betrugsanrufen, auf die leider noch immer viele hineinfallen. Mit erfundenen Krankheiten oder Unfällen versuchen dabei Kriminelle ihre gutgläubigen Opfer abzuzocken.

Weinende Stimmen am Telefon
Erst vor wenigen Tagen erhielt ein Tiroler einen solchen Schockanruf. Ein vermeintlicher Arzt erklärte, sein Sohn habe Krebs im Endstadium, nur ein 150.000 Euro teures Medikament aus der Schweiz könne ihn retten. Um den Druck zu erhöhen, hörte der Mann weinende Stimmen am Telefon. Erst ein direkter Anruf beim Sohn entlarvte den Betrugsversuch.

Wichtige Tipps

  • Nicht unter Druck setzen lassen. Bei fragwürdigen Anrufen am besten sofort auflegen.
  • Die Richtigkeit der Angaben immer hinterfragen und am besten umgehend selbst Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen.
  • Am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preisgeben sowie niemals persönliche Bankdaten oder Passwörter weitergeben.
  • Unbekannte generell nicht in die Wohnung lassen.
  • Die Polizei wird niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten.
  • Die Behandlung eines Unfallopfers ist niemals von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Die Konsumentenschützer der AK bieten Beratung und Hilfe unter der Nummer 0800/22 55 22-1818 an.

Auch falsche Polizisten melden sich derzeit vermehrt: Sie behaupten, ein Familienmitglied habe einen Unfall verursacht und dabei eine Person schwer verletzt. Nur durch eine Kaution könne eine Haft verhindert werden. In den professionell inszenierten Anrufen werden die Opfer emotional stark unter Druck gesetzt.

Lesen Sie auch:
13 Opfer abgezockt
Falscher Polizist in Tirol muss hinter Gitter
27.08.2025
Im Betrüger-Visier
Kampfsportlegende lockte falschen Arzt in Falle
06.04.2025

Die AK stellt klar: Weder verlangt die Polizei Kautionen, noch ist medizinische Behandlung von Vorauszahlungen abhängig. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und bleiben Sie skeptisch. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld und kontaktieren Sie Angehörige direkt“, raten die Konsumentenschützer.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
168.779 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.556 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
91.768 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf