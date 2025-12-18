Schockanrufe von falschen Ärzten zu Weihnachten

Weinende Stimmen am Telefon

Erst vor wenigen Tagen erhielt ein Tiroler einen solchen Schockanruf. Ein vermeintlicher Arzt erklärte, sein Sohn habe Krebs im Endstadium, nur ein 150.000 Euro teures Medikament aus der Schweiz könne ihn retten. Um den Druck zu erhöhen, hörte der Mann weinende Stimmen am Telefon. Erst ein direkter Anruf beim Sohn entlarvte den Betrugsversuch.