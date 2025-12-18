Vorteilswelt
Biathlon-Weltcup

Hauser 20. im Annecy-Sprint ++ Sieg an Hanna Öberg

Wintersport
18.12.2025 16:08
Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: GEPA)

Keine Topplatzierung für Österreichs Biathlon-Frauen hat es am Donnerstag im Sprint beim Weltcup in Annecy/Le Grand-Bornand gegeben!

0 Kommentare

Lisa Hauser wurde als beste ÖSV-Starterin nach einem Schießfehler 20., die Tirolerin hatte mehr als eine Minute Rückstand auf die fehlerfreie Siegerin Hanna Öberg.

Andexer wurde hinter Hauser 24.
Die Schwedin gewann vor der französischen Lokalmatadorin Lou Jeanmonnot und Dorothea Wierer aus Italien. Anna Andexer (1 Fehler) wurde knapp drei Sekunden hinter Hauser 24.

Lea Rothschopf als 55. (1 Fehler), Anna Juppe (56./2) und Anna Gandler (60./2) schafften es gerade noch ins Starterfeld für das Verfolgungsrennen am Samstag (12.15 Uhr).

Zuvor gibt es in Annecy am Freitag noch den Sprint der Männer (14.15 Uhr).

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf