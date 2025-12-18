Hauser 20. im Annecy-Sprint ++ Sieg an Hanna Öberg
Biathlon-Weltcup
Keine Topplatzierung für Österreichs Biathlon-Frauen hat es am Donnerstag im Sprint beim Weltcup in Annecy/Le Grand-Bornand gegeben!
Lisa Hauser wurde als beste ÖSV-Starterin nach einem Schießfehler 20., die Tirolerin hatte mehr als eine Minute Rückstand auf die fehlerfreie Siegerin Hanna Öberg.
Andexer wurde hinter Hauser 24.
Die Schwedin gewann vor der französischen Lokalmatadorin Lou Jeanmonnot und Dorothea Wierer aus Italien. Anna Andexer (1 Fehler) wurde knapp drei Sekunden hinter Hauser 24.
Lea Rothschopf als 55. (1 Fehler), Anna Juppe (56./2) und Anna Gandler (60./2) schafften es gerade noch ins Starterfeld für das Verfolgungsrennen am Samstag (12.15 Uhr).
Zuvor gibt es in Annecy am Freitag noch den Sprint der Männer (14.15 Uhr).
