Max Lerchers „illegaler“ Ausflug zur Spitalsdemo

Eigentlich dürfen Abgeordnete nur wegen Krankheit oder Urlaub bei einer Sitzung fehlen. Sanktioniert wird der kurze Abstecher Lerchers aber nicht. Abgeordnete seien während der mehrstündigen Sitzungen nicht immer am Platz – es sei gelebte Praxis, dass sie sich nicht abmelden, heißt es auf „Krone“-Anfrage von der Landtagsdirektion. Geprüft wird nur, dass ausreichend Mandatare für die Beschlussfähigkeit anwesend sind.