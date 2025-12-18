Vorteilswelt
Während einer Sitzung

Max Lerchers „illegaler“ Ausflug zur Spitalsdemo

Steiermark
18.12.2025 17:47
Max Lercher (SPÖ) bei der Spitalsdemo am Dienstag in Graz
Max Lercher (SPÖ) bei der Spitalsdemo am Dienstag in Graz(Bild: Christian Jauschowetz)

Parallel zur Landtagssitzung am Dienstag fand eine Demonstration gegen die Spitalspläne in der Steiermark statt. SPÖ-Chef Max Lercher stieß zum Protestzug und hielt sogar eine kurze Rede. Das sorgt für Kritik – aber für keine Sanktionen.

0 Kommentare

Genüsslich wiesen Redner der steirischen Regierungsparteien FPÖ und ÖVP bei den Landtagssitzungen am Dienstag und Mittwoch auf Lerchers Abstecher zur Demonstration hin. Dort haben 600 Menschen gegen den Abzug von Abteilungen aus den Landeskrankenhäusern Bad Radkersburg, Bad Aussee und Bruck protestiert, auch eine Petition wurde übergeben.

Eigentlich dürfen Abgeordnete nur wegen Krankheit oder Urlaub bei einer Sitzung fehlen. Sanktioniert wird der kurze Abstecher Lerchers aber nicht. Abgeordnete seien während der mehrstündigen Sitzungen nicht immer am Platz – es sei gelebte Praxis, dass sie sich nicht abmelden, heißt es auf „Krone“-Anfrage von der Landtagsdirektion. Geprüft wird nur, dass ausreichend Mandatare für die Beschlussfähigkeit anwesend sind.

Politisch dürfte der Vorfall Lercher kaum schaden. Er hat sich an die Spitze der Kritiker des regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG) gestellt. Dieser wird aber ungeachtet der Proteste am Freitag final beschlossen.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
