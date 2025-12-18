Steirische Skigebiete müssen Angebot zurückfahren

Grebenzen: Nur ein Drittel der Pisten in Betrieb

Pisten in sehr gutem Zustand werden ebenso von der nahen Grebenzen gemeldet. „Aber nur dort, wo wir beschneien konnten“, schränkt Geschäftsführer Bernhard Plank ein. „Leider haben wir aufgrund der warmen Temperaturen in den vergangenen zwei Wochen nur ein Drittel unseres Angebots beschneien können. Aktuell sind deshalb nur die Gondelbahn, der Vierer-Sessellift und das Kinderland in Betrieb. Stimmen die Prognosen, sind wir aber zuversichtlich, dass wir ab den Weihnachtsferien so gut wie alles öffnen können.“