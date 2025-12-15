So sehen sie Rapid vs. Zrinjski Mostar live im TV

Österreichs Bundesliga mag sich bereits in die Winterpause verabschiedet haben, im Europacup ist aber noch nicht aller Tage Abend: Während es Champions League und Europa League unserer Liga gleichtun, steht in der Conference League noch ein Spieltag an – natürlich mit dem SK Rapid! Welcher Sender die Partie der Grün-Weißen überträgt, das erfahren Sie hier …