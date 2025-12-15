Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europacup-Woche

So sehen sie Rapid vs. Zrinjski Mostar live im TV

Conference League
15.12.2025 19:39
Was ist für Nenad Cvetkovic und Co. in Bosnien drinnen?
Was ist für Nenad Cvetkovic und Co. in Bosnien drinnen?(Bild: EPA/Tibor Illyes)

Österreichs Bundesliga mag sich bereits in die Winterpause verabschiedet haben, im Europacup ist aber noch nicht aller Tage Abend: Während es Champions League und Europa League unserer Liga gleichtun, steht in der Conference League noch ein Spieltag an – natürlich mit dem SK Rapid! Welcher Sender die Partie der Grün-Weißen überträgt, das erfahren Sie hier …

0 Kommentare

Während es für die Mannschaft von Interimstrainer Stefan Kulovits längst um nichts mehr geht, das Aus nach der Liga-Phase in Stein gemeißelt ist, darf Gegner HŠK Zrinjski Mostar als aktueller Tabellen-26. durchaus noch mit dem Aufstieg in die K.-o.-Phase der Conference League rechnen.

Wer das Duell des SK Rapid mit den Bosniern am kommenden Donnerstag im Fernsehen mitverfolgen will, wird bei Canal+ fündig.

Lesen Sie auch:
International bleibt der SK Rapid am Boden …
0:1 gegen Omonia
5. Pleite im 5. Spiel – Rapid bleibt Stockletzter!
11.12.2025

Barišić als Gast dabei
Die Moderation übernimmt Elisabeth Gamauf, als Experten werden Christopher Trimmel und Stefan Oesen ins Studio geladen – zudem wird sich Ex-Rapid-Spieler und -Trainer Zoran Barišić als Gast einstellen. Kommentiert wird die Partie von Johannes Hofer und Johnny Ertl.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
247.799 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.193 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.770 mal gelesen
Mehr Conference League
Europacup-Woche
So sehen sie Rapid vs. Zrinjski Mostar live im TV
Krone Plus Logo
UEFA-Wertung
Österreich wird in Europa von den Zwergen überholt
0:1 gegen Omonia
5. Pleite im 5. Spiel – Rapid bleibt Stockletzter!
Gegen Omonia Nikosia
Rapids Dahl nach nur zehn Minuten verletzt raus
Conference League
Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Omonia

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf