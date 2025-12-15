So sehen sie Rapid vs. Zrinjski Mostar live im TV

Österreichs Bundesliga mag sich bereits in die Winterpause verabschiedet haben, im Europacup ist aber noch nicht aller Tage Abend: Während es Champions League und Europa League unserer Liga gleichtun, steht in der Conference League noch ein Spieltag an – natürlich mit dem SK Rapid! Welcher Sender die Partie der Grün-Weißen überträgt, das erfahren Sie hier …
Während es für die Mannschaft von Interimstrainer Stefan Kulovits längst um nichts mehr geht, das Aus nach der Liga-Phase in Stein gemeißelt ist, darf Gegner HŠK Zrinjski Mostar als aktueller Tabellen-26. durchaus noch mit dem Aufstieg in die K.-o.-Phase der Conference League rechnen.
Wer das Duell des SK Rapid mit den Bosniern am kommenden Donnerstag im Fernsehen mitverfolgen will, wird bei Canal+ fündig.
Barišić als Gast dabei
Die Moderation übernimmt Elisabeth Gamauf, als Experten werden Christopher Trimmel und Stefan Oesen ins Studio geladen – zudem wird sich Ex-Rapid-Spieler und -Trainer Zoran Barišić als Gast einstellen. Kommentiert wird die Partie von Johannes Hofer und Johnny Ertl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.