Banker veruntreute 3,3 Millionen Euro eines Kunden

Andere Wertpapiere gekauft

So soll er zwischen April und September 2025 Wertpapieraufträge dieses Kunden nicht erfüllt, sondern stattdessen andere Wertpapiere mit dessen Geld gekauft haben. Dadurch habe er der Bank einen Schaden von rund 2,8 Millionen Euro verursacht. Damit nicht genug: Von demselben Kunden habe er zudem fast 500.000 Euro – konkret 493.000 Euro veruntreut.