Autobahnsperre nach spektakulärem Reisebusbrand

Gegen 14 Uhr am Donnerstag heulten in Villach die Sirenen. Grund war ein brennender Reisebus, der auf der Karawankenautobahn in Richtung Slowenien unterwegs war. Drei Feuerwehren rückten aus.
„Beim Eintreffen stand der hintere Bereich des Busses bereits in Vollbrand, das Feuer breitete sich rasch auf den gesamten Innenraum aus“, beschreibt Einsatzleiter Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, die Situation, die die Feuerwehren erwartete. Gegen 14 Uhr war die Alarmierung erfolgt – zahlreiche Menschen hatten den Notruf gewählt.
Massiver Rauch, schwerer Atemschutz
„Bereits während der Anfahrt war eine massive Rauchentwicklung sichtbar“, heißt es weiter von der HFW Villach. „Am Einsatzort konnte ein stehender Linienbus lokalisiert werden, der glücklicherweise keine Insassen mehr an Bord hatte.“ Zusammen mit den Wehren aus Wernberg und Drobbolach begannen die Löscharbeiten, die betroffene Fahrbahn war in der Zeit gesperrt.
Die Villacher Feuerwehrleute gingen dabei mit schwerem Atemschutz vor, die Tanklöschfahrzeuge der beiden anderen Feuerwehren sicherten die Wasserversorgung ab. Nach gut einer Stunde konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden – dann wurden Nachlösch- und Reinigungsarbeiten durchgeführt.
Ausgebrannter Bus wurde abgeschleppt
„Ein privates Abschleppunternehmen verbrachte den vollständig ausgebrannten Bus, begleitet von einem Tanklöschfahrzeug der Hauptfeuerwache Villach, von der Autobahn“, erklärt die HFW Villach. „Zusätzlich wurde ausgelaufener Treibstoff durch die Einsatzkräfte gebunden. Die Endreinigung übernahm der Streckendienst der ASFINAG.“ Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.
