Autobahnsperre nach spektakulärem Reisebusbrand

Massiver Rauch, schwerer Atemschutz

„Bereits während der Anfahrt war eine massive Rauchentwicklung sichtbar“, heißt es weiter von der HFW Villach. „Am Einsatzort konnte ein stehender Linienbus lokalisiert werden, der glücklicherweise keine Insassen mehr an Bord hatte.“ Zusammen mit den Wehren aus Wernberg und Drobbolach begannen die Löscharbeiten, die betroffene Fahrbahn war in der Zeit gesperrt.