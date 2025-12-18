Van der Bellen: „Alle an einem Strang ziehen“

Ist er also zuversichtlich, dass die erste Dreier-Regierung für das Land etwas weiterbringt? Van der Bellen gibt sich überzeugt, dass Fortschritte erzielt werden können: „Mit Blick auf das kommende Jahr und damit unsere Zukunft gibt es viele Weichenstellungen, die die Bundesregierung, aber auch die Länder, Gemeinden und Städte mit ihr gemeinsam schaffen können.“ Hier müssten alle an einem Strang ziehen und zu Kompromissen bereit sein. So könne es gelingen, das Leben der Menschen in unserem Land zu verbessern und zu erleichtern.