Privates, süße Hunde & Charles’ Liebes-Jubiläum!

King Charles & Queen Camilla: Liebe nach 20 Ehejahren

Romantik pur aus dem Buckingham Palace! King Charles III. und Queen Camilla zeigen sich auf ihrer Weihnachtskarte in den Gärten der Villa Wolkonsky in Rom. Das Foto entstand im April 2025 – und markiert gleich zwei Meilensteine: den Staatsbesuch in Italien und das 20. Hochzeitsjubiläum des Paares. Ein stilles, aber starkes Zeichen.