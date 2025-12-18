Privates, süße Hunde & Charles’ Liebes-Jubiläum!

Von London bis Amman wird es königlich-besinnlich: Die royalen Weihnachtskarten 2025 sind da – und sie geben so private Einblicke wie selten zuvor. Während King Charles III. ein ganz besonderes Liebes-Jubiläum feiert, setzen andere Königshäuser auf kuschelnde Kinder, süße Hunde und die nächste Generation. „krone.at“ zeigt die schönsten, emotionalsten und überraschendsten Motive der Royals.
William & Kate: Das Kuschel-Foto, das alle rührt
Dieser Anblick geht ans Herz! Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) veröffentlichen ihre Weihnachtskarte 2025 mit einem innigen Familienfoto, aufgenommen bereits im April in Norfolk.
Mit dabei: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – vertraut, fröhlich und völlig ungezwungen auf einer Narzissen-Wiese. Ein starkes Symbol für Neuanfang und Hoffnung.
Der kleine Louis liegt entspannt im Arm seines Vaters, Zahnlücke inklusive. Charlotte lehnt glücklich an Williams Schulter, George sitzt selbstbewusst im Schneidersitz daneben. Kate umarmt ihre Familie von hinten – fast so, als wolle sie alle beschützend zusammenhalten.
Botschaft der Karte: „A very Happy Christmas“ – schlicht, aber emotional.
King Charles & Queen Camilla: Liebe nach 20 Ehejahren
Romantik pur aus dem Buckingham Palace! King Charles III. und Queen Camilla zeigen sich auf ihrer Weihnachtskarte in den Gärten der Villa Wolkonsky in Rom. Das Foto entstand im April 2025 – und markiert gleich zwei Meilensteine: den Staatsbesuch in Italien und das 20. Hochzeitsjubiläum des Paares. Ein stilles, aber starkes Zeichen.
Charlène & Albert – mit Hunde-Star Harley
Festlicher Familienglanz im Fürstentum! Fürst Albert II. und Fürstin Charlène posieren mit den Zwillingen Jacques und Gabriella (10). Doch ein heimlicher Star stiehlt fast allen die Show: Chihuahua-Hündin Harley, ein geretteter Vierbeiner, ist Teil des offiziellen Motivs. Die Weihnachtsgrüße erscheinen gleich in vier Sprachen.
Queen Rania: Weihnachten im Zeichen der Enkel
Eines der emotionalsten Fotos kommt aus Amman. König Abdullah II. und Königin Rania zeigen sich mit ihren beiden Enkeltöchtern: Der König hält darauf Prinzessin Amina (Tochter von Prinzessin Iman), Oma Rania hat Prinzessin Iman (Tochter von Kronprinz Hussein) im Arm.
Dazu schreibt die Königin: „Mögen die Bande von Familie und Liebe im kommenden Jahr weiter wachsen.“
Ein Satz, der unter die Haut geht.
Felipe & Letizia: Tradition – und eine tierische Überraschung
König Felipe und Königin Letizia setzen auf Bodenständigkeit. Ihr Foto entstand im Dorf Valdesoto, das als „Vorbildliches Dorf 2025“ ausgezeichnet wurde. Mit dabei: Prinzessin Leonor und Infantin Sofía.
Kurios: Ex-König Juan Carlos und Königin Sofía verschickten eine eigene Karte – darauf sind ausschließlich ihre fünf Hunde zu sehen.
Sommer statt Schnee – und ein Nachhaltigkeits-Statement
König Philippe und Königin Mathilde posieren mit ihren vier Kindern vor Schloss Laeken – bei sommerlicher Stimmung. Kronprinzessin Elisabeth trägt erneut ihr neongrünes Chiffonkleid von Natan, bekannt vom Nationalfeiertag. Klare Botschaft: Royale Mode darf nachhaltig sein.
Ob Kuschel-Kinder, Hunde-Star oder Enkel-Glück: Die Weihnachtskarten der Royals 2025 zeigen Nähe, Emotionen und echte Botschaften. So privat, so menschlich – und genau deshalb so beliebt.
