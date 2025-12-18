Mutter: „Weihnachten findet für mich nicht statt“

Weihnachten ohne Kinder

Seit Juli hat sie nichts mehr von ihren beiden Kindern gehört, erzählt sie im Talk. Besonders schwer ist es derzeit. „Weihnachten findet für mich nicht statt“, sagt Ulitzka leise. „Ich versuche, die weihnachtliche Stimmung zu umgehen. Ich erledige meine Sachen und gehe nach Hause.“ Obwohl die Familie muslimisch ist, war Weihnachten immer Teil des Lebens: „Es war für die Kinder immer wunderschön. Geschenke, gemeinsame Zeit – all das ist jetzt weg.“