Nächster Sieg! Sabine Payer macht das Dutzend voll

Snowboarderin Sabine Payer hat beim Parallel-Riesentorlauf von Carezza ihren zweiten Saisonsieg geholt. Im Finale hielt die Kärntnerin am Donnerstag die Polin Aleksandra Krol-Walas auf Distanz. Payer hatte erst vor wenigen Tagen in Cortina ebenfalls voll angeschrieben.
Im Achtelfinale setzte sie sich in Carezza gegen Claudia Riegler durch, die Altmeisterin klassierte sich damit auf dem 14. Platz. Bei den Männern wurde Andreas Prommegger als bester Österreicher Vierter.
Payer machte damit das Dutzend voll, sie hält nun bei zwölf Einzelsiegen im Weltcup. Prommegger verpasste das Finale im Duell mit dem Italiener Aaron March, im Rennen um Platz drei war danach Mirko Felicetti schneller. March musste sich danach im Finale hauchdünn seinem Landsmann Roland Fischnaller geschlagen geben. Für Italien gab es damit einen Dreifachsieg. Benjamin Karl scheiterte im Achtelfinale an Fischnaller, für Alexander Payer war im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Endstation.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.