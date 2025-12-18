Nächster Sieg! Sabine Payer macht das Dutzend voll

Payer machte damit das Dutzend voll, sie hält nun bei zwölf Einzelsiegen im Weltcup. Prommegger verpasste das Finale im Duell mit dem Italiener Aaron March, im Rennen um Platz drei war danach Mirko Felicetti schneller. March musste sich danach im Finale hauchdünn seinem Landsmann Roland Fischnaller geschlagen geben. Für Italien gab es damit einen Dreifachsieg. Benjamin Karl scheiterte im Achtelfinale an Fischnaller, für Alexander Payer war im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Endstation.