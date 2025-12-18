Erneut Leiche in der Seine in Paris entdeckt

Wie berichtet, konnte damals ein 20-jähriger Tatverdächtiger ausgemacht werden. Der Obdachlose hatte zu allen vier männlichen Opfern Verbindungen. Er soll die Männer auf unterschiedliche Weise getötet und ihre Leichen anschließend in die Seine geworfen haben. Eines der Opfer wurde stranguliert, ein weiteres wies Gesichtsverletzungen auf. Entdeckt wurden die Leichen, weil ein Fahrgast von einem Zug aus einen der Körper gesehen und die Polizei alarmiert hatte.