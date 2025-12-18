Vorteilswelt
Trug nur Unterhose

Erneut Leiche in der Seine in Paris entdeckt

Ausland
18.12.2025 16:57
In Paris ist wieder eine Leiche in der Seine entdeckt worden (Symbolbild).
In Paris ist wieder eine Leiche in der Seine entdeckt worden (Symbolbild).(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

In Paris ist erneut eine Leiche in der Seine entdeckt worden. Der Tote trug laut Medienberichten nur eine Unterhose, zudem fehlt ihm eine Hand. Erst im Sommer waren bei Paris mehrere Leichen in der Seine gefunden worden.

0 Kommentare

Wie berichtet, konnte damals ein 20-jähriger Tatverdächtiger ausgemacht werden. Der Obdachlose hatte zu allen vier männlichen Opfern Verbindungen. Er soll die Männer auf unterschiedliche Weise getötet und ihre Leichen anschließend in die Seine geworfen haben. Eines der Opfer wurde stranguliert, ein weiteres wies Gesichtsverletzungen auf. Entdeckt wurden die Leichen, weil ein Fahrgast von einem Zug aus einen der Körper gesehen und die Polizei alarmiert hatte.

Am Mittwoch wurde eine Leiche in der Nähe der berühmten Pont Neuf im Pariser Stadtzentrum gefunden. Der Tote dürfte bereits seit mehreren Tagen oder Wochen im Wasser gelegen sein. Ob es einen Zusammenhang mit den vier Leichen vom Sommer gibt, war zunächst unklar.

