Sponsor & Vorstand weg

Paukenschlag in Wels: „Schmerz ist extrem groß!“

Oberösterreich
18.12.2025 17:01
Der Zusammenhalt in Wels bröckelt.
Der Zusammenhalt in Wels bröckelt.(Bild: GEPA)

Was für ein Weihnachtsknall in Oberösterreichs Fußball! Denn bei Zweitliga-Aufsteiger FC Hertha Wels ist ein Streit so eskaliert, dass der Vorstandsvorsitzende Roland Golger und sein Stellvertreter hinschmissen. Was auch bedeutet: Der Klub muss sich bis Sommer 2026 einen neuen Hauptsponsor suchen. 

Weit gefeit vom großen Weihnachtsfrieden in der Messestadt! Gestern vermeldete Fußball-Zweitligist FC Hogo Hertha Wels, dass sowohl Aufsichtsratsvorsitzender Roland Golger als auch der stellvertretende Vorsitzende Stephan Holzleitner (Geschäftsführer von Hauptsponsor Hogo) ihre Funktionen mit 31. Dezember zurücklegen werden. Als Grund werden unüberbrückbare Differenzen genannt.

„Es gibt Meinungen im Vorstand, die wir nicht teilen. Zu den tieferen Hintergründen kann ich nicht mehr sagen. Aber jetzt reicht es einfach“, betonte Golger gegenüber der „Krone“.

Golger legt sein Amt in Wels zurück.
Golger legt sein Amt in Wels zurück.(Bild: Markus Wenzel)

Eine Herzensangelegenheit
Und weiter: „Es war eine Herzensangelegenheit, ich bin seit meinem achten Lebensjahr bei diesem Verein. Der Schmerz ist sehr groß, ich habe meine besten Freunde und Geschäftspartner hier beim Fußball kennengelernt. Aber wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr!“ Womit die Welser im Sommer 2026 auch einen neuen Hauptsponsor brauchen – die Liga sei darüber bereits informiert worden.

„Das laufende Sponsoring wird bis Sommer aufrecht bleiben und dann wird es auch weiter gehen. Die Entscheidung tut mir extrem leid, Roland hat verdammt viel für den Verein gemacht“, sagt Geschäftsführer Peter Huliak.

