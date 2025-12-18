Selenskyj: USA sind gegen Beitritt zur NATO

Ein Teil dieser Sicherheitsgarantien könne ein EU-Beitritt der Ukraine sein. Das schaffe wirtschaftliche und geopolitische Sicherheit. Der Kreml dürfe auf diese Entscheidung keinen Einfluss ausüben, sagte Selenskyj weiter. Die russische Führung hatte in der Vergangenheit jedoch mehrfach erklärt, dass ein EU-Beitritt des Nachbarlands für sie kein Problem wäre. Ein möglicher NATO-Beitritt ist ihr jedoch ein Dorn im Auge. Russland hat den Krieg unter anderem mit der Begründung gestartet, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern.