Hailey Bieber fleht Fans an: Lasst Selena in Ruhe!

Der neuste Aufhänger für Hater war das Instagram-Posting von Gomez mit dem Titel „Crazy about you Paris“, in dem sie mehrere Fotos veröffentlichte. Während Bieber der Bildstrecke ein „Like“ gab, zogen einige ihrer knapp 70 Millionen Fans darüber her. Sie attackierten die Sängerin mit Kommentaren wie „hör auf, die Opferrolle zu spielen“ oder „du bist doch nur neidisch auf Hailey und kopierst ihren Stil“.