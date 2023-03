Selena Gomez: „Bitte hört mit Morddrohungen auf!“

„Ich will, dass das aufhört“

„Hailey Bieber hat mich kontaktiert und mich wissen lassen, dass sie Morddrohungen und hasserfüllte Nachrichten bekommen hat“, zog Gomez am Freitag die Reißleine. Das sei nicht, wofür sie stehe, sie dulde „Hass und Mobbing“ nicht und trete für Mitgefühl ein. „Ich will, dass das aufhört“, appelliert sie in liebevollen Worten an ihre Fans. Ob diese auch auf die Sängerin hören werden? Hailey Bieber würde es ihnen danken ...