Falsche Polizisten blitzten bei Kärntnern ab

Telefonbetrüger trieben in Kärnten wieder ihr Unwesen. Begonnen hat die Betrugsaktion bereits am Montagabend, als die Gauner eine Vielzahl an Telefonaten führten - mit dem Ziel, ihren Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen! Dafür gaben sie sich als Polizisten und ermittelnde Hauptkommissare aus, um sich nach Bargeld zu informieren. Dabei nahmen sie mehrere ältere Personen in Pflegeheimen oder in betreuten Wohneinrichtungen in Wolfsberg ins Visier.