Aktivisten: Offenbar über 100 Einsätze behindert

Keine Bilanz der Berufsrettung in Wien

In Wien wird nicht Bilanz darüber geführt, was den Grund für Behinderungen von Einsätzen betrifft. „Nur wenn sich der Vorfall direkt vor der Windschutzscheibe oder nur ein paar hundert Meter vom Einsatzfahrzeug entfernt abspielt, können wir eine verlässliche Einschätzung über den Grund der Verzögerung treffen“, erklärt Daniel Steiner von der Wiener Berufsfeuerwehr im Gespräch mit krone.at.