Verfahren gegen Letzte Generation eingestellt

Wie berichtet, hatte die Letzte Generation am 10. Mai gegen 8 Uhr am Verteilerkreis den Frühverkehr blockiert. Ein Rettungsauto steckte dann einige Minuten später in der Grenzackerstraße fest, nur 250 Meter vom Protestort entfernt. Parallel dazu wurden auch ein Rettungswagen des Niederösterreichischen Roten Kreuzes und ein Christophorus-9-Notarzthubschrauber alarmiert, die kurz nach 8 Uhr am Einsatzort eintragen. „Wir haben den Patienten dann mehr als eine Stunde reanimiert“, sagte ein Sprecher des Niederösterreichischen Roten Kreuzes. Der Mann sei aber trotz aller Bemühungen um 9.14 Uhr für tot erklärt worden.