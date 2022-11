Ärztin: Klimaprotest ohne Auswirkung auf Einsatz

Gegen zwei Aktivisten, die sich an die Fahrbahn der Autobahn geklebt hatten, wurden Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung beziehungsweise der Behinderung Hilfe leistender Personen eingeleitet. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, soll zudem geprüft werden, ob der Vorwurf einer fahrlässigen Tötung in Betracht komme. Eine Obduktion am Unfallopfer soll klären, was konkret zu dessen Tod geführt habe. Maßgeblich sei die Frage der Kausalität und wem was zuzurechnen sei, erklärte eine Sprecherin.