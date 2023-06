„Das sind Wiederholungstäter und keine Lausbuben“

Sie stehen sinnbildlich für eine Entwicklung, die durchaus besorgniserregend ist: jene jungen Randalierer, die sich in der Halloween-Nacht 2022 in der Linzer Innenstadt eine Straßenschlacht mit der Polizei lieferten. In den vergangenen drei Monaten wurden am Landesgericht Linz in dieser Causa 17 Prozesse gegen 19 Täterinnen und Täter rechtskräftig erledigt. Sie wurden überwiegend zu teilbedingten oder bedingten Freiheitsstrafen verurteilt, Freisprüche gab es nur vereinzelt.