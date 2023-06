Politstreit um Jungkriminelle geht munter weiter

„Wir reden das Problem nicht klein“

SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu bleibt aber dabei, dass statt strafrechtlicher Härte gegenüber den Heranwachsenden mehr einzelfallbezogene Hilfen für psychische Gesundheit und Sozialarbeit notwendig seien, „um einem Abgleiten in Kriminalität gegenzusteuern“. Die SPÖ-Politikerin betont: „Auf keinen Fall unterschätzen wir die Jugendkriminalität, wir reden sie auch nicht klein. Wir wehren uns aber gegen die Pauschalverurteilung von Jugendlichen und folgen der Meinung von Strafrechts- und anderen Experten, dass die Senkung des Strafmündigkeitsalters nicht die Lösung ist. Das macht es nicht besser.“ Die FPÖ wird das Thema mit einer Anfrage an Landesrat Michael Lindner in den Landtag bringen.