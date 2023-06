FPÖ will junge „unmündige“ Täter früher bestrafen

Kritik am Kinderschutz-Landesrat

Apropos Zahlen: Klubobmann Mahr ist mit „Kinderschutz-Landesrat“ Michael Lindner (SPÖ) unzufrieden, weil dieser auf FPÖ-Anfrage keine Zahlen über die Beendigung von Strafverfolgungen von unmündigen Minderjährigen (also unter 14) geliefert hat. Lindner verweist darauf, dass die Kinder- und Jugendhilfe des Landes viele unterschiedliche Mitteilungen bekomme, aber über keine statistische Auswertung verfüge, in wie vielen Fällen es sich um die Mitteilung von der Einstellung eines Strafverfahrens gehe. Mahr kritisiert dies: „Lindner liefert weder Fakten noch Lösungen!“ Man werde den Landesrat im Landtag zur Rede stellen.