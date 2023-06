VW ID.Buzz: Mehr Platz, mehr Radstand, mehr Akku!

Vorne sind im langen ID.Buzz zwei Einzelsitze eingebaut; nur die Nutzfahrzeug-Variante Cargo gibt es mit vorderer Dreiersitzbank. Die zweite Sitzreihe ist als Dreiersitzbank oder mit zwei Einzelsitzen ausgeführt; sie lässt sich übrigens wegen der serienmäßigen Sitzheizung nicht ausbauen. Die dritte Sitzreihe, in Europa optional und in Zukunft auch in der kurzen Variante lieferbar, kann entfernt oder wie die zweite Reihe umgeklappt werden, wobei sich ein völlig ebener Ladeboden ergibt.