Hochkarätige Charity

Oscar-Flair und viel Glamour bei Gala in Salzburg

Adabei Österreich
24.08.2025 23:55
Am Red Carpet ging es glamourös zu – hier Musikerin Lidia Baich, sie wurde flankiert von ...
Am Red Carpet ging es glamourös zu – hier Musikerin Lidia Baich, sie wurde flankiert von zahlreichen Bühnenstars, siehe Diashows unten!(Bild: APA/BARBARA GINDL)

In der barocken Residenz in Salzburg hat am Sonntag erstmals die Gala der Foundation für Aids Research (amfAR) in Österreich stattgefunden. Zu Gast waren unter anderem der irische Rockmusiker Bob Geldof, Regisseur und Schauspieler Karl Markovics sowie Schauspielerin Sunnyi Melles.

0 Kommentare

Bob Geldof wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt, und zwar für sein Wirken im Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten. „Das bedeutet mir sehr viel. Es ist kein Award, sondern eine Ehrung des Landes“, sagte er.

Geldof gilt als legendärer Initiator der beiden Live-Aid-Konzerte von 1985. „AmfAR kämpft seit vielen Jahren für die gute Sache.“

Eröffnet wurde der Galaabend von Oscarpreisträger Jeremy Irons. Der Grund für dessen Besuch dürfte der Pop- und Folk-Musiker sowie Komponist Rufus Wainwright sein. Dieser spielte auf dem Orignal-Clavichord von Wolfgang Amadeus Mozart. „Es war nervenaufreibend, nicht so laut und klein für heutige Verhältnisse.“

Einige Bilder der amfAR-Gala zum Durchklicken:

amfAR-Veranstalter Gery Keszler posiert mit Schauspielerin Ute Lemper
amfAR-Veranstalter Gery Keszler posiert mit Schauspielerin Ute Lemper(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Gery Keszler (li.) mit Musiker und Live-Aid-Legende Bob Geldof
Gery Keszler (li.) mit Musiker und Live-Aid-Legende Bob Geldof(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Musiker Rufus Wainwright (li.) mit Ehemann Jörn Weisbrodt
Musiker Rufus Wainwright (li.) mit Ehemann Jörn Weisbrodt(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Salzburger Unternehmer Markus Friesacher (li) mit Ehefrau Elisabeth, Gery Keszler
Salzburger Unternehmer Markus Friesacher (li) mit Ehefrau Elisabeth, Gery Keszler(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Designer Andreas Kronthaler und Schauspielerin Sunnyi Melles
Designer Andreas Kronthaler und Schauspielerin Sunnyi Melles(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Designerin Eva Cavalli
Designerin Eva Cavalli(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Auch Oscarpreisträger Jeremy Irons ließ sich am Red Carpet blicken.
Auch Oscarpreisträger Jeremy Irons ließ sich am Red Carpet blicken.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Geigerin Lidia Baich
Geigerin Lidia Baich(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Sopranist Maayan Licht
Sopranist Maayan Licht(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Schauspielerin Amira Casar
Schauspielerin Amira Casar(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Schauspielerin Iris Berben
Schauspielerin Iris Berben(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Schauspieler Philipp Hochmair
Schauspieler Philipp Hochmair(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Der ehemalige Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer und seine Frau Christina
Der ehemalige Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer und seine Frau Christina(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Auf dem Programm standen unter anderem auch eine Präsentation der neu interpretierten Festspiel-Kostüme, die versteigert wurden, und eine Aufführung des Theaterstücks „Jedermann aus dem Jenseits“.

In diesem waren Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair, Karl Markovics als Guter Gesell und Ex-Jedermann Cornelius Obonya als Mammon zu sehen. Außerdem spielten gleich drei Buhlschaften mit – Deleila Piasko, Kathleen Morgeneyer und Sunnyi Melles. Die Gäste waren die Tischgesellschaft und wurden so selbst Teil der Inszenierung.

Keszler: „Privileg auf historischem Boden“
„Ich sorge dafür, dass sie eine richtig gute Zeit haben. Schließlich will ich ihr Geld“, sagte Organisator Gery Keszler. Er habe sich an den ersten Life Ball 1993 erinnert. Es sei ein Privileg, die Gala „auf diesem historischen Boden zu veranstalten“.

Bei der amfAR-Gala werden Gelder für die HIV- und Aids-Forschung sowie -Prävention gesammelt. In der Residenz gibt es im Gegensatz zum Life Ball aber nur Platz für etwa 400 Gäste. Die Eintrittskarten kosten zwischen 2000 und 5000 Euro pro Person. Dennoch war die Veranstaltung laut Keszler „fast ausverkauft“.

