Oscar-Flair und viel Glamour bei Gala in Salzburg

In der barocken Residenz in Salzburg hat am Sonntag erstmals die Gala der Foundation für Aids Research (amfAR) in Österreich stattgefunden. Zu Gast waren unter anderem der irische Rockmusiker Bob Geldof, Regisseur und Schauspieler Karl Markovics sowie Schauspielerin Sunnyi Melles.
Bob Geldof wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt, und zwar für sein Wirken im Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten. „Das bedeutet mir sehr viel. Es ist kein Award, sondern eine Ehrung des Landes“, sagte er.
Geldof gilt als legendärer Initiator der beiden Live-Aid-Konzerte von 1985. „AmfAR kämpft seit vielen Jahren für die gute Sache.“
Eröffnet wurde der Galaabend von Oscarpreisträger Jeremy Irons. Der Grund für dessen Besuch dürfte der Pop- und Folk-Musiker sowie Komponist Rufus Wainwright sein. Dieser spielte auf dem Orignal-Clavichord von Wolfgang Amadeus Mozart. „Es war nervenaufreibend, nicht so laut und klein für heutige Verhältnisse.“
Einige Bilder der amfAR-Gala zum Durchklicken:
Auf dem Programm standen unter anderem auch eine Präsentation der neu interpretierten Festspiel-Kostüme, die versteigert wurden, und eine Aufführung des Theaterstücks „Jedermann aus dem Jenseits“.
In diesem waren Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair, Karl Markovics als Guter Gesell und Ex-Jedermann Cornelius Obonya als Mammon zu sehen. Außerdem spielten gleich drei Buhlschaften mit – Deleila Piasko, Kathleen Morgeneyer und Sunnyi Melles. Die Gäste waren die Tischgesellschaft und wurden so selbst Teil der Inszenierung.
Keszler: „Privileg auf historischem Boden“
„Ich sorge dafür, dass sie eine richtig gute Zeit haben. Schließlich will ich ihr Geld“, sagte Organisator Gery Keszler. Er habe sich an den ersten Life Ball 1993 erinnert. Es sei ein Privileg, die Gala „auf diesem historischen Boden zu veranstalten“.
Bei der amfAR-Gala werden Gelder für die HIV- und Aids-Forschung sowie -Prävention gesammelt. In der Residenz gibt es im Gegensatz zum Life Ball aber nur Platz für etwa 400 Gäste. Die Eintrittskarten kosten zwischen 2000 und 5000 Euro pro Person. Dennoch war die Veranstaltung laut Keszler „fast ausverkauft“.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.