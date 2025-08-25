Bayern bangen wieder: Angst vor einem „Alaba 2.0“

Droht den Bayern schon bald wieder der ablösefreie Abgang einer Abwehrstütze? Während nach Außen vor allem die Debatte um mögliche Neuzugänge entbrannt ist, schwelt im Hintergrund ein nicht weniger dramatischer Konflikt. Denn die Vertragsgespräche mit Dayot Upamecano sind offenbar ins Stocken geraten. Eine Lösung zeichnet sich nicht ab – in München fühlt man sich an David Alaba erinnert.