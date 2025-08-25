Vom Aufstieg und tiefen Fall des Kanye West

Flucht vor dem Mobbing

Während man ob der vielen Skandale längst sehr gut informiert ist, sind es vor allem die leiseren Zwischentöne und Rückschauen auf seine Kindheit zwischen Chicago und China, die ihn besonders prägten. Als Scheidungskind baute er sich eine besonders intensive Beziehung zu seiner Mutter auf, als Kind wurde er in der Schule als „Nerd“ gemobbt. Die Flucht fand er im Basteln von Beats und später im Rap – das legendäre Treffen mit Branchenlegende Jay-Z war für Kanye schließlich der entscheidende Türöffner für eine beispiellose Erfolgskarriere zu Millionen Plattenverkäufen und als Modemogul für diverse Sportartikelhersteller. Ein so außergewöhnliches Leben hätte aber eine ausführlichere Erzählstruktur vertragen.