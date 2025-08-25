Pkw brennt lichterloh: Fahrerin konnte sich retten

Am Sonntag sorgte neuerlich ein brennender Pkw für einen Feuerwehreinsatz. Die Florianis aus Wald im Pinzgau (Salzburg) waren jedoch schnell vor Ort und konnten Schlimmeres verhindern.
Kurz vor 13 Uhr ging bei der Feuerwehr Wald im Pinzgau am Sonntag der Alarm ein. „Fahrzeugbrand B-165 Alte Gerlosstraße“ lautete die Einsatzmeldung.
Da an diesem Tag die Bergmesse beim Markkirchl stattfand, waren schon einige Feuerwehrleute in der Nähe des Einsatzortes. Sie versuchten, mit Handfeuerlöschern den Brand einzudämmen.
Löscheinsatz unter Atemschutz
Die nachrückenden Kräfte der Feuerwehr Wald und des Löschzugs Königsleiten konnten mit Wasser und Schaummittel sowie unter schwerem Atemschutz den Brand unter Kontrolle bringen.
Die PKW-Lenkerin konnte das zu brennen beginnende Fahrzeug unverletzt verlassen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Wald. In den vergangenen Wochen brannten vermehrt Fahrzeuge, vor allem im Reiseverzehr auf der Tauernautobahn (A10). Zuletzt brannte gar das Tennengau-Shuttle in Adnet völlig aus.
