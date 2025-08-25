Stöger-Ansage: „Es ist schon lange her, dass …“

In der laufenden Saison soll der quirlige Flügelflitzer zum Schlüsselspieler reifen. „Er bringt einen unglaublichen Speed und einen starken Abschluss mit. Das ist kein Geheimnis. Jetzt muss er mal über einen längeren Zeitraum fit bleiben“, erklärte Stöger. Wurmbrand wurde in seiner noch jungen Karriere bereits von einigen Verletzungen geplagt, zuletzt fehlte er wochenlang aufgrund einer Muskelverletzung. „Wir wollen ihn Schritt für Schritt an seine Topform heranführen, dabei aber kein Risiko eingehen. Das ist die große Kunst.“