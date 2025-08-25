„Furchtbar!“ Fischer fällt knallhartes Urteil

Fischer sah „elf Einzelspieler“

Die Austria-Profis stellten sich nach Schlusspfiff wie schon nach dem Europacup-Aus in der Vorwoche den wütenden Fans, danach übte Manfred Fischer besonders scharfe Kritik. „Mir kommt vor, dass da elf Einzelkämpfer sind, die versuchen, das irgendwie über die Bühne zu bringen. Da lässt jeder den anderen ein bisschen im Stich und dann schaut es so aus, wie es heute ausgeschaut hat, furchtbar“, fällte der Austria-Kapitän bei Sky ein hartes Urteil. Nun brauche es eine Steigerung in der Zweikampfführung „um 200 Prozent“, sagte er. „Derzeit müssen wir viel schlucken, aber wir verdienen es uns. Es war einfach nicht gut genug.“