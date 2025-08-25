„Hier wird nur gesoffen und alles vermüllt!“

Nur wenige Meter hinter dem Lager befindet sich das Halleiner Tierheim, ein Kunstrasen-Fußballplatz und ein Hunde-Abrichte-Platz. Der Hinweisgeber berichtet: „Schon im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Oberalm das Gröbste wegräumen müssen. Auch die Polizei war einmal da und hat die ,Grattler‘ verscheucht.“ Die Gemeinde Oberalm sei über die desaströsen Zustände informiert.